Рекомендации предприятиям торговли и общепита выпустил комитет по экономическому развитию Псковской области

16:32, 17 марта 2020, ПАИ

В связи с новостями о распространении в мире коронавирусной инфекции комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области подготовил специальные рекомендации для предприятий торговли и общественного питания региона. В частности, меры касаются усиления работы с производителями и поставщиками товаров, сообщили Псковскому агентству информации в комитете.

Специалисты рекомендуют принять превентивные меры для защиты граждан в организациях торговли. В частности, обеспечить санитарные меры в соответствии с предписаниями и рекомендациями Роспотребнадзора, в том числе регулярно протирать дезинфицирующим раствором поверхности с наиболее интенсивным контактом рук потребителей – ручки тележек, дверные ручки.

Минимизировать очереди и скопления покупателей, постоянно предупреждать их о необходимости соблюдать дистанцию в один метр друг от друга; обеспечить постоянное наличие в торговом зале наиболее востребованных товаров, а в случае повышения спроса на них — увеличить их количество в торговом зале и на полках.

Кроме того, специалисты рекомендуют обеспечить усиленные товарные запасы наиболее востребованных категорий, учитывая имеющийся у торговых организаций опыт, местную специфику.

Интернет-магазинам и сервисам доставки рекомендовано минимизировать близкие контакты с покупателями. Торговым сетям и иным организациям торговли — проработать вопрос о дистанционном получении заказов от потребителей с последующей выдачей укомплектованного заказа покупателю.

Помимо этого, по мнению специалистов, необходимо усилить работу с персоналом для выполнения указанных мер, а также для недопущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, повышенной температуры тела и вернувшихся в течение последних 2-х недель из стран с высоким уровнем заболеваний коронавирусом.

Организациям общественного питания рекомендовано обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким образом, чтобы расстояние между посетителями было не менее 1 метра. Барам, кафе, ресторанам, иным предприятиям общественного питания и досугового характера, предусматривающим тесное размещение посетителей, проконтролировать аналогичное размещение столиков.

Кроме того, рекомендуется пропускать посетителей в зал обслуживания только после мытья рук с мылом, а также с обработкой кожными дезинфицирующими средствами (в том числе антисептическими средствами на основе изопропилового и/или этилового спирта).

Также рекомендовано опрашивать посетителей на предмет заболеваний ОРВИ и не допускать таких лиц в зал обслуживания, как и лиц с очевидными признаками подобных заболеваний.

Специалисты также отметили, что необходимо усилить работу с персоналом: не допускать к работе заболевших или имеющих симптомы респираторных заболеваний, повышенную температуру тела, а также граждан, которые вернулись в течение последних 2-х недель из стран с высоким уровнем заболеваний коронавирусом.

Помимо этого, рекомендовано настоятельно советовать посетителям старше 60 лет воздержаться от посещения заведения общественного питания и выполнять предписания Роспотребнадзора по дезинфекции помещений и инвентаря.