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Полицейские обнародовали фотографии с места наезда на пешехода в Псковском районе

Фото УМВД России по Псковской области

УМВД России по Псковской области обнародовало фотографии с места наезда автомобиля на пешехода в Псковском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, молодой человек попал под колеса ВАЗа утром 17 марта.

Фото УМВД России по Псковской области

Наезд на 20-летнего пешехода произошел на 1-м километре автодороги Череха — Назимово, когда водитель автомобиля ВАЗ осуществлял маневр обгона.

Фото УМВД России по Псковской области

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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