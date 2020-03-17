Полицейские обнародовали фотографии с места наезда на пешехода в Псковском районе

16:52, 17 марта 2020, ПАИ

УМВД России по Псковской области обнародовало фотографии с места наезда автомобиля на пешехода в Псковском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, молодой человек попал под колеса ВАЗа утром 17 марта.

Наезд на 20-летнего пешехода произошел на 1-м километре автодороги Череха — Назимово, когда водитель автомобиля ВАЗ осуществлял маневр обгона.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку.