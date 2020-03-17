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Общество

Наталья Ильина избрана ректором ПсковГУ

Ректором Псковского государственного университета избрана Наталья Ильина, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с конференции работников и студентов вуза, которая проходит 17 марта.

В конференции принимают участие члены ученого совета ПсковГУ, делегаты от структурных подразделений, студенческие директора институтов, входящих в состав вуза: всего около 150 делегатов. Отметим, что для кворума достаточно участия 106 делегатов.

На пост ректора претендовали три кандидата: врио ректора Наталья Ильина, проректор Ольга Серова и начальник управления научно-исследовательской деятельности Владимир Дмитриев.

Каждый из претендентов выступил перед делегатами конференции со своим видением развития университета.

Выборы ректора проходили путем тайного голосования. В итоге за Наталью Ильину свои голоса отдало большинство делегатов - 74 , за Ольгу Серову - 14, за Владимира Дмитриева — 42. 10 бюллетеней оказались не действительны.

Фоторепортаж смотрите здесь >>>.

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