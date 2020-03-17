Псковская область поднялась на 32 строчки всероссийского рейтинга государственной молодежной политики
Псковская область улучшила позиции во всероссийском итоговом рейтинге реализации государственной молодёжной политики за 2019 год. Об этом рассказала руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.
В 2018 году Псковская область занимала 79 место, тогда как итоги 2019 года показали значительные улучшения – регион поднялся до 47 места.
«Есть система ключевых показателей реализации государственной молодежной политики, которая ежегодно направляется во все регионы от федерального агентства по делам молодежи», - рассказала Наталья Плявинская, отметив, что по итогам года составляется отчет по выполнению данных ключевых показателей.
В отчет входит вся деятельность в регионе в сфере молодежной политики.
«Сюда относится и проведение мероприятий, и направление молодежи на различные федеральные и международные форумы, а также реализация различный акций и мероприятий, - добавила Наталья Плявинская, отметив, показатель, который удалось достичь, является высокой оценкой проводимой работы.
Среди регионов Северо-Западного федерального округа Псковская область заняла 6 место из 11, опередив Карелию, Вологодскую область, а также Коми, Мурманскую область и Ненецкий автономный округ.