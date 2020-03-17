Псковская область поднялась на 32 строчки всероссийского рейтинга государственной молодежной политики

17:42, 17 марта 2020, ПАИ

Псковская область улучшила позиции во всероссийском итоговом рейтинге реализации государственной молодёжной политики за 2019 год. Об этом рассказала руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

В 2018 году Псковская область занимала 79 место, тогда как итоги 2019 года показали значительные улучшения – регион поднялся до 47 места.

«Есть система ключевых показателей реализации государственной молодежной политики, которая ежегодно направляется во все регионы от федерального агентства по делам молодежи», - рассказала Наталья Плявинская, отметив, что по итогам года составляется отчет по выполнению данных ключевых показателей.

В отчет входит вся деятельность в регионе в сфере молодежной политики.

«Сюда относится и проведение мероприятий, и направление молодежи на различные федеральные и международные форумы, а также реализация различный акций и мероприятий, - добавила Наталья Плявинская, отметив, показатель, который удалось достичь, является высокой оценкой проводимой работы.

Среди регионов Северо-Западного федерального округа Псковская область заняла 6 место из 11, опередив Карелию, Вологодскую область, а также Коми, Мурманскую область и Ненецкий автономный округ.