400% составила наценка на антисептик в одном из магазинов Пскова

17:49, 17 марта 2020, ПАИ

В Пскове в магазине парфюмерии и косметики «Улыбка радуги» (улица Яна Фабрициуса, 5б) антисептические гели для рук продавали в четыре раза дороже закупочной цены. Это стало известно в ходе рейда УФАС России по Псковской области, общественников и журналистов 17 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Основанием для проверки стали обращения псковичей в Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Так, один из пользователей указал, что в магазинах торговой сети «Улыбка радуги» самый простой антисептик стоит 330 рублей за штуку.

В ходе проверки выяснилось, что на полках магазина антисептика вовсе не нет. Однако директор магазина заверил, что товар закуплен, ожидается поставка. После этого главный специалист-эксперт УФАС России по Псковской области Алексей Кузьмин попросил предоставить документы на закупку и продажу. Выяснилось, что ранее магазин продавал антисептик за 100 рублей, при этом по документам закупочная цена составляла 25 рублей. Таким образом, наценка на антисептик составила 400%.

При этом директор магазина пояснил, что в сети «Улыбка радуги» цены могут различаться, но незначительно. «А цены в 330 рублей за антисептик в нашей сети нет», - заверил директор.

Алексей Кузьмин пояснил, что выводы по данной наценке делать пока рано, так как сейчас региональное ведомство только собирает данные, а уже позже будет их анализировать и делать выводы. По его словам, УФАС направит запрос поставщику, чтобы понять обоснование данной наценки.

УФАС России по Псковской области вместе с общественниками и журналистам сегодня также проверяет аптечные сети Пскова на наличие медицинских масок, а также магазины на наличие товаров первой необходимости.