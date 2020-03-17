Из-за коронавируса приостановили работу автобусов на маршруте Псков - Таллин

19:07, 17 марта 2020, ПАИ

Перевозка по международному маршруту №989 «Псков - Таллин» была приостановлена в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

Госканцелярия Эстонии сообщила о закрытии въезда на территории Эстонии российских и других иностранных граждан. Исключения сделаны лишь для граждан Эстонии, граждан с видом на жительство, дипломатических работников. Срок окончания закрытия границы не определен. В связи с этим временно приостанавливается перевозка пассажиров по международному маршруту.

Ранее поднимался вопрос о мерах профилактики коронавируса на транспорте. Рекомендовано предприятиям проводить дополнителдьную уборку салонов после каждой поездки - мыть не только пол, но и поручни, двери с использоанием дезинфицирующих средств. Перед выходом на маршрут осматриваются все водители и кондукторы, измеряется температура, проводится опрос о самочувствии.