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Общество

Более 4 млрд рублей выделят Псковской области из федерального бюджета на приведение в порядок инфраструктуры приграничных районов

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить более 4 млрд рублей из федерального бюджета на приведение в порядок инфраструктуры приграничных районов: школ, больниц, дорог и аварийного жилья. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

По словам главы региона, в совокупности речь идёт о сумме более 4 млрд рублей для Себежского, Пыталовского и Печорского районов. В этом году будут подготовлены все проекты, а работы должны быть выполнены в 2021-2023 годах.

«Искренне благодарен Владимиру Владимировичу за постоянное внимание к вопросам развития Псковской области и поддержку в таких важных вопросах, - написал Михаил Ведерников. - Для обсуждения деталей реализации этих беспрецедентных проектов запланировал в Москве ряд рабочих встреч и консультаций».

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