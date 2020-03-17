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Общество

Ушла из жизни вдова первого космонавта Валентина Гагарина

Вдова первого космонавта Юрия Гагарина ушла из жизни. Валентина Ивановна Гагарина скончалась 17 марта на 85 году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Она родилась в Оренбурге, окончила медицинское училище, работала в лаборатории Центра управления полетами.

Свадьба с Юрием Гагариным состоялась 27 октября 1957 года. В браке на свет появились две дочери — Галина и Елена.

После трагической гибели мужа Валентина Ивановна больше не вышла замуж. До последнего времени она проживала в подмосковном Звездном городке.

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