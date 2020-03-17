Ушла из жизни вдова первого космонавта Валентина Гагарина

19:22, 17 марта 2020, ПАИ

Вдова первого космонавта Юрия Гагарина ушла из жизни. Валентина Ивановна Гагарина скончалась 17 марта на 85 году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Она родилась в Оренбурге, окончила медицинское училище, работала в лаборатории Центра управления полетами.

Свадьба с Юрием Гагариным состоялась 27 октября 1957 года. В браке на свет появились две дочери — Галина и Елена.

После трагической гибели мужа Валентина Ивановна больше не вышла замуж. До последнего времени она проживала в подмосковном Звездном городке.