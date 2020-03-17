Штрафы за несоблюдение квоты по трудоустройству инвалидов, несовершеннолетних и бывших заключенных хотят ввести в Псковской области

19:57, 17 марта 2020, ПАИ

В Псковской области предложено штрафовать работодателей за несоблюдение квоты по трудоустройству несовершеннолетних, инвалидов и бывших заключённых. Соответствующий законопроект внёс в Псковское областное Собрание губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Условия установления и размера квоты для отдельных категорий граждан прописаны в областном законодательстве – если в коллективе трудится 35 и более человек, при любой организационно-правовой форме и форме собственности квота определяется в процентах к среднесписочной численности.

Авторы законопроекта предлагают наделить должностных лиц регионального комитета по труду и занятости полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, выявленных в ходе осуществления контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения. Это, по мнению разработчиков, скажется на уровне занятости этих категорий граждан.

Для этого закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» дополняется нормой, которая устанавливает ответственность за невыполнение или нарушение региональных законов, нормативных правовых актов администрации Псковской области и органов исполнительной власти региона, принятых в пределах их компетенции в сфере занятости населения.

Штраф на должностных лиц предусмотрен в размере от пяти до десяти тысяч рублей. Рассмотрение дел о данных административных правонарушениях предложено отнести к полномочиям мировых судей.

По данным на январь 2020 года для 188 организаций и предприятий Псковской области установлена квота для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 15 до 18 лет – на работу должны быть приняты 314 подростков, однако, на квотируемые рабочие места приняты только 16 граждан, относящихся к этой категории. Для трудоустройства граждан в первый год освобождения из тюрьмы квотой определены 455 рабочих мест – фактически работают 37 человек.