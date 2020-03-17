Скончался писатель Эдуард Лимонов

20:19, 17 марта 2020, ПАИ

Умер русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель Эдуард Лимонов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Информацию о смерти Эдуарда Лимонова подтвердили в партии «Другая Россия», которую он основал.

Эдуард Лимонов [настоящая фамилия — Савенко] родился в 1943 году в Дзержинске Горьковской области [ныне – Нижегородская область]. С 15 лет начал писать стихи. С 17 лет пошел работать – трудился грузчиком, монтажником-высотником, строителем, завальщиком шихты и сталеваром, книгоношей в книжном магазине. В 1974 году он эмигрировал в США, затем – во Францию. В 1991 году писатель вернулся в Россию: писал статьи, занимался политикой.

Эдуард Лимонов является автором романов «Это я — Эдичка», «История его слуги», «Иностранец в смутное время», «Дневник неудачника», повести «У нас была великая эпоха».