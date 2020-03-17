Ситуация с коронавирусом не повлияет на информирование жителей Псковской области о голосовании по поправкам в Конституцию

21:25, 17 марта 2020, ПАИ

Ситуация с коронавирусом не повлияет на информирование жителей Псковской области об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Поквартирные обходы членов участковых избирательных комиссий (УИК) начнутся с 24 марта – за месяц до общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Об этом с заседания Избирательной комиссии Псковской области передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель облизбиркома Игорь Сопов напомнил коллегам, что, согласно положению ЦИК, в обязанности Избирательной комиссии Псковской области входит информирование участников общероссийского голосования. «Все рекомендации ЦИК по профилактике короновируса доведены до нижестоящих комиссий региона. Теперь необходимо только соблюдать разумные меры безопасности», - сказал Игорь Сопов в ответ на опасения одной из коллег относительно здоровья участников подомовых обходов.

Участники заседания рассмотрели вопрос и об организации закупок, товаров, работ, услуг при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в основной закон страны. Речь, в частности, идёт о печати информационных буклетов и брошюр, печати и размещении баннеров, изготовлении бейджей для членов УИКов, аренде билбордов и времени для размещения роликов на видеоэкранах.

Проект постановления об организации закупок коллегам представил заместитель председателя региональной избирательной комиссии Сергей Кулаков. После краткого обсуждения члены облизбиркома одобрили перечень и план, согласно которому состоится закупка товаров, работ и услуг.