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Общество

Жильё получит сирота из Печорского района после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры сирота из Печорского района сможет получить жильё, сообщили Псковскому агентству информации в надзорном ведомстве муниципалитета.

В прокуратуру Печорского района обратился местный житель, имеющий статус лица из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация муниципалитета не обеспечила заявителя благоустроенным жилым помещением.

В этой связи прокурор района обратился в суд с иском к администрации Печорского района об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильем. Суд удовлетворил требования. Теперь сирота должна быть обеспечена благоустроенной квартирой.

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