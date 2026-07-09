Женщинам старше 21 года рекомендовали проходить тест на ВПЧ раз в пять лет

09:40, 09 июля 2026, ПАИ

Женщинам с 21 года рекомендуется раз в пять лет сдавать анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ). Сделать это можно в рамках диспансеризации, направленной на оценку репродуктивного здоровья. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

По его словам, женщины в возрасте от 21 до 49 лет должны проходить обследование на ВПЧ каждые пять лет. При этом ежегодно россиянки могут бесплатно проходить диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья.

На первом этапе женщины от 18 до 49 лет посещают акушера-гинеколога, проходят осмотр и сдают необходимые анализы.

Если по итогам первичного обследования врач выявляет отклонения или факторы риска, пациентку направляют на второй этап диспансеризации. Он может включать дополнительные ПЦР-исследования для женщин в возрасте от 30 до 49 лет, ультразвуковое исследование и повторную консультацию акушера-гинеколога.

Вирус папилломы человека объединяет более 200 различных вирусов. В большинстве случаев инфекция не вызывает симптомов, однако некоторые типы ВПЧ могут значительно повышать риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака шейки матки. Регулярное обследование позволяет своевременно выявить вирус и при необходимости начать наблюдение или лечение.