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Общество

Омбудсмены Северо-Запада почтили память погибших в «Дулаге-100» и Красухе

Официальная делегация уполномоченных по правам человека регионов Северо-Западного федерального округа посетила мемориальные комплексы «Красуха» и «Дулаг-100» в Порховском муниципальном округе. В мероприятии приняли участие омбудсмены Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Мурманской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга, республик Карелии и Коми, а также Ненецкого автономного округа, сообщил ПАИ уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Фото: ombudsman.pskov.ru

Экскурсию для коллег провёл Дмитрий Шахов. Он рассказал об истории создания мемориалов и событиях, происходивших на территории региона в годы Великой Отечественной войны.

По словам Дмитрия Шахова, «Дулаг-100» был одним из крупнейших лагерей для советских военнопленных и мирных жителей на территории Псковской области. Здесь содержались не только военнослужащие Красной армии, но и гражданское население, задержанное во время карательных операций.

«По свидетельствам очевидцев, зимой 1941 года, несмотря на сильные морозы, красноармейцы круглосуточно находились под открытым небом. Они ложились на снег группами, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться. Многие не имели шинелей и обуви, заматывали ноги тряпками и сидели на морозе», – рассказал Дмитрий Шахов.

Особое внимание участники поездки уделили мемориалу «Красуха». Омбудсмен напомнил, что памятник «Скорбящая псковитянка» был открыт 21 июля 1968 года на месте деревни Красуха, уничтоженной вместе с жителями 27 ноября 1943 года.

По словам Дмитрия Шахова, поводом для карательной акции стал подрыв автомобиля, в котором находился начальник штаба 18-й армии вермахта генерал Ферч со своим окружением. Несмотря на то что находившиеся в машине выжили, немецкие каратели уничтожили жителей Красухи и окрестных деревень.

«Псковскую Красуху называют псковской Хатынью. Если в белорусской Хатыни погибло 149 человек, то в Красухе – 280. Единственным свидетелем трагедии осталась Мария Лукинична Павлова, потерявшая во время расправы двух маленьких детей. В годы войны на территории Псковской области было сожжено более пяти тысяч населённых пунктов», — отметил Дмитрий Шахов.

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми Вера Железцова призналась, что мемориал в Красухе произвёл на неё сильное впечатление.

«Очень выразительная композиция на месте сожжённой деревни: одиноко стоящая печь, образ единственной выжившей жительницы. Это место напоминает о том, что историческая память должна жить в настоящем. В нашей стране нет семьи, которую бы не затронула война, поэтому разговор о ней – не ритуал, а важнейшая часть сохранения исторической памяти», – сказала она.

Участники делегации возложили цветы к мемориалам и почтили память погибших минутой молчания.

Уполномоченный по правам человека в Новгородской области Анатолий Бойцев отметил, что посещение музея оккупации, мемориала в Красухе и комплекса «Дулаг-100» стало для него сильным эмоциональным потрясением.

«Это реальные свидетельства военных преступлений против советских военнослужащих и мирного населения. Всё это требует системной работы по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне и геноциде мирных жителей в годы оккупации», – подчеркнул он.

Уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин также отметил, что мемориальный комплекс «Дулаг-100», созданный на месте бывшего концлагеря, где, по историческим данным, погибло более 85 тысяч советских военнопленных и мирных жителей, произвёл на него сильное впечатление.

Во время церемонии возложения цветов председатель Координационного совета уполномоченных по правам человека Северо-Западного федерального округа, омбудсмен Ленинградской области Сергей Шабанов подчеркнул важность сохранения памяти о жертвах нацизма.

«Псковская земля пережила страшную трагедию, которую нельзя предавать забвению. Память о преступлениях нацизма необходимо сохранять, чтобы подобное никогда не повторилось», – сказал Сергей Шабанов.

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