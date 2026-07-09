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Общество

Глава МВД Эстонии заявил, что границу с Россией «никогда не удастся достроить»

Граница Эстонии с Россией будет требовать постоянного развития, модернизации и дополнительного финансирования. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро в эфире эстонского радио, пишет издание Postimees.

Иллюсративный снимок. Фото предоставлено Погрануправлением ФСБ России по Псковской области

Отвечая на вопрос о том, когда работы по обустройству границы будут полностью завершены, министр отметил, что этого не произойдет. «Как Таллин никогда не будет полностью готов, так и граница», – приводит его слова газета.

По словам Таро, уже созданная пограничная инфраструктура нуждается в дальнейшем оснащении современными системами, в том числе средствами обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Министр сообщил, что сейчас готовится проект по борьбе с беспилотниками. Для его реализации необходимо продолжить строительство инфраструктуры в труднодоступной местности. «Посреди болота необходимо строить дороги и забивать сваи глубиной в десятки метров. Только после этого можно будет устанавливать радары, камеры и другую электронику», – пояснил глава МВД.

Он также рассказал, что на границе продолжается строительство новых патрульных дорог и подъездных путей к участкам, куда ранее было трудно добраться пограничникам. Кроме того, между Нарвой и Васкнарвой возводится новый мост, который должен улучшить доступ к приграничной территории.

В мае Эстония установила первые стационарные системы обнаружения и мониторинга беспилотников на сухопутной границе с Россией. Ранее, в апреле, в волости Сетомаа, граничащей с Печорским районом Псковской области, начались работы по созданию 20-километрового противотанкового рва.

Поскольку фортификационные сооружения проходят через частные земельные участки, их владельцам пообещали освободить от уплаты земельного налога за территории, где будут вырыты рвы и установлены бетонные противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона».

Помимо этого, Эстония продолжает строительство новой дороги в обход так называемого Саатсеского сапога – участка российской территории, который вдаётся в территорию Эстонии в районе деревни Саатсе.

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