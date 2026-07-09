В Пскове открыта регистрация на парад детских колясок и конкурс «Топ-топ, топает малыш»

09:55, 09 июля 2026, ПАИ

В Пскове открыта регистрация на парад детских колясок и конкурс «Топ-топ, топает малыш», которые пройдут 26 июля в Финском парке, сообщил в своём канале в мессенджере MАХ глава города Борис Елкин.

«Парад детских колясок – одно из самых интересных и нестандартных мероприятий для семейного досуга, – отметил глава Пскова. – Всего доступно семь номинаций – выберите, кем вы хотите стать: скобарями, волшебниками или, может, героями из будущего. Принять участие могут семьи с детьми до 4 лет. Перед регистрацией внимательно ознакомьтесь с положением о параде».

На конкурсе «Топ-топ, топает малыш» юные спортсмены преодолеют свою первую жизненную дистанцию, а группой поддержки будут родители, бабушки, дедушки и друзья. Дети будут стремиться к финишу ползком, первыми уверенными шагами или с мячом.



Ознакомиться с положением о конкурсе и зарегистрироваться можно в сообществе Городского культурного центра в соцсети «ВКонтакте».



Регистрация на оба мероприятия продлится до 21 июля.