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Общество

В российских учебниках истории изменили описание некоторых исторических событий и понятий

На платформе «Моя школа» опубликована обновлённая редакция единой линейки учебников по истории для 5–11-х классов. Наиболее заметные изменения коснулись учебников по отечественной истории для 7-х и 8-х классов, пишет РБК.

Фото: ПАИ

В учебнике для седьмого класса, который охватывает события XVI–XVII веков, скорректирован ряд формулировок. Так, из текста исключено утверждение о том, что все светские сословия Российского царства считались «государевыми холопами». Вместо этого говорится, что общество делилось на служилых и тяглых людей.

Изменилось и описание отношения к власти в эпоху Ивана Грозного. Если ранее говорилось, что укрепилась «вера в государя как опекуна и защитника», то теперь авторы пишут о возросшей «вере в царя как защитника своей земли и православия».

Также были скорректированы формулировки, касающиеся политики России в Поволжье. Вместо утверждения, что русские князья стремились «овладеть богатым Поволжьем», теперь говорится об их стремлении «утвердить своё влияние» в регионе.

Изменения коснулись и описания многонационального характера страны. В новой редакции говорится, что «Русь изначально строилась как страна многонациональная», тогда как ранее использовалась формулировка «Русь всегда была страной многонациональной». Кроме того, в раздел о Втором народном ополчении добавлено упоминание участия татар, башкир, мордвы и других народов Поволжья.

В разделе, посвященном Смутному времени, пересмотрены выводы о причинах кризиса начала XVII века. Вместо утверждения о том, что духовные и нравственные устои были подорваны в царствование Ивана Грозного, теперь говорится, что попытки власти решить социально-экономические и политические противоречия не увенчались успехом, что привело к расколу общества.

Изменения появились и в темах о Ливонской войне, отношениях с Крымом и Переяславской радой. В частности, теперь в учебнике говорится, что на Переяславской раде решался вопрос о добровольном воссоединении земель Малороссии и Войска Запорожского с Россией. В предыдущем издании речь шла о воссоединении земель Войска Запорожского с Россией.

В учебнике для восьмого класса также появились редакционные изменения. По словам экспертов, была расширена информация о международном контексте эпохи. В частности, добавлены сведения о французских просветителях Дени Дидро и Жан-Жаке Руссо, а также о реформах испанского короля Карла III, что позволяет рассматривать политику Екатерины II в общеевропейском контексте.

Ответственный секретарь единой линейки учебников Владислав Кононов пояснил, что большинство правок были предложены учителями, рецензентами и самими авторами ещё при подготовке первого издания. По его словам, речь идёт не о пересмотре исторических фактов, а об уточнении формулировок, которые отражают современный академический подход и являются результатом совместной работы историков и педагогов.

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