Опрос: Каждый второй пскович считает рубль лучшей валютой для хранения сбережений

09:36, 09 июля 2026, ПАИ

Более половины жителей Пскова считают, что хранить сбережения полностью или частично сегодня стоит в рублях. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие экономически активные жители города.

Согласно исследованию, рубль для хранения накоплений выбрал 51% респондентов. Доллар считают подходящей валютой 36% участников опроса, евро – 24%, а китайский юань – 23%.

Исследование показало, что мужчины чаще женщин рекомендуют хранить деньги в долларах, евро и юанях.

Предпочтения также различаются в зависимости от возраста. Молодые люди до 35 лет чаще выступают за хранение сбережений в долларах и евро. Псковичи старше 45 лет чаще выбирают рубль, а жители в возрасте от 35 до 45 лет проявляют больший интерес к китайскому юаню.

Выбор валюты зависит и от уровня образования. Среди респондентов с высшим образованием рубль поддержали 55%, тогда как среди обладателей среднего профессионального образования – 45%. Доллар выбрали 39% участников с высшим образованием и 35% – со средним профессиональным. К юаню выпускники техникумов и колледжей относятся более сдержанно: лишь 10% из них считают эту валюту подходящей для накоплений, тогда как среди людей с высшим образованием такой ответ дали 22%.

Кроме того, с увеличением дохода растёт доверие к рублю, доллару и евро. При этом наибольшее число сторонников юаня оказалось среди респондентов с ежемесячным доходом от 100 до 150 тысяч рублей.

Отвечая на вопрос о самой надёжной валюте для хранения сбережений, 32% участников опроса назвали рубль. Доллар выбрали 15% респондентов, а евро – 6%.