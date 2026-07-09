Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опрос: Каждый второй пскович считает рубль лучшей валютой для хранения сбережений

Более половины жителей Пскова считают, что хранить сбережения полностью или частично сегодня стоит в рублях. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие экономически активные жители города.

Фото: ПАИ

Согласно исследованию, рубль для хранения накоплений выбрал 51% респондентов. Доллар считают подходящей валютой 36% участников опроса, евро – 24%, а китайский юань – 23%.

Исследование показало, что мужчины чаще женщин рекомендуют хранить деньги в долларах, евро и юанях.

Предпочтения также различаются в зависимости от возраста. Молодые люди до 35 лет чаще выступают за хранение сбережений в долларах и евро. Псковичи старше 45 лет чаще выбирают рубль, а жители в возрасте от 35 до 45 лет проявляют больший интерес к китайскому юаню.

Выбор валюты зависит и от уровня образования. Среди респондентов с высшим образованием рубль поддержали 55%, тогда как среди обладателей среднего профессионального образования – 45%. Доллар выбрали 39% участников с высшим образованием и 35% – со средним профессиональным. К юаню выпускники техникумов и колледжей относятся более сдержанно: лишь 10% из них считают эту валюту подходящей для накоплений, тогда как среди людей с высшим образованием такой ответ дали 22%.

Кроме того, с увеличением дохода растёт доверие к рублю, доллару и евро. При этом наибольшее число сторонников юаня оказалось среди респондентов с ежемесячным доходом от 100 до 150 тысяч рублей.

Отвечая на вопрос о самой надёжной валюте для хранения сбережений, 32% участников опроса назвали рубль. Доллар выбрали 15% респондентов, а евро – 6%.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 июля 2026

Псковская пара зарегистрировала брак на выездной церемонии в Изборском музее-заповеднике
09 июля 2026

До +24 градусов прогреется воздух в Псковской области
09 июля 2026

В Печорском районе на 95-м году жизни скончалась Герой Социалистического Труда Ольга Мазанцева
09 июля 2026

Главврач Порховской больницы провёл приём граждан
09 июля 2026

«Россия просто замечательна»: аудитория немецкого блогера восхитилась Псковской областью
09 июля 2026

Псковичам напомнили о мерах защиты велотранспорта от злоумышленников
09 июля 2026

Обезболивание при лечении зубов может стать обязательным по новым правилам Минздрава
09 июля 2026

В Великих Луках открыт набор в органы внутренних дел

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...