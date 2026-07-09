Набравший на ЕГЭ по математике 99 баллов московский школьник решил пересдать экзамен

10:55, 09 июля 2026, ПАИ

Выпускник московской школы № 57 Александр Щаницын, набравший 99 баллов на Едином государственном экзамене по профильной математике, решил пересдать экзамен, рассчитывая получить максимальный результат. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам школьника, на первой попытке он допустил досадную ошибку, из-за которой не смог набрать 100 баллов. «Я решил пересдавать профильную математику, потому что считаю, что готов на 100 баллов. В прошлый раз не получилось набрать максимальный результат из-за довольно глупой ошибки. Думаю, если быть немного внимательнее, получится написать экзамен на 100 баллов», – отметил Александр.

Выпускник рассказал, что в этом году сдавал русский язык, профильную математику и физику. При первой сдаче экзамена по математике он ошибся в одном из заданий тестовой части и в 19-м задании второй части.

Подготовку к ЕГЭ Александр начал в 10-м классе. По его словам, он не тратил на неё много времени, а в основном решал задачи, которые предлагали в школе.

После окончания школы выпускник планирует поступать в Московский физико-технический институт на направление «Общая и прикладная физика». В дальнейшем он хочет связать свою профессиональную деятельность с физикой.