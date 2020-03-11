Россияне стали чаще брать микрокредиты

08:35, 18 марта 2020, ПАИ

За последние три года россияне стали чаще пользоваться услугами микрофинансовых организаций (МФО), а доля займов на личные нужды в 2020 году составила 22,4%.

Как сообщает газета «Известия», доля займов россиян на срочные и неотложные нужды увеличилась с 10,2% в 2017 году до 15,3% в 2020-м. Неизменным осталась категория ремонта, на которую в среднем приходится около 15% займов. Отмечается падение спроса на микрозаймы на бытовую технику, которая в текущем году составила всего 14,4%, по сравнению с отметкой в 20,5% в 2017 году.

Эксперты также отмечают заметное снижение доли заявок на финансирование дорогостоящих покупок во всех потребительских сегментах. При этом те, кто берет PDL-займы («займы до зарплаты») не всегда используют денежные средства по первой необходимости. Клиенты МФО тратят полученные денежные средства в размере до 30 тысяч рублей как на срочные нужды, так и на развлечения. Согласно статистике, в России за прошедший трехлетний период увеличилась средняя сумма займа с с 8 тысяч до 8,5 тысяч рублей,