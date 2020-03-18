Пожар произошёл в коптильном цехе рыбзавода в Щиглицах

08:57, 18 марта 2020, ПАИ

17 марта около пяти утра начался пожар на рыбзаводе в Щиглицах Псковского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огонь повредил 6 квадратных метров кровли в коптильном цехе.

Причиной возгорания стал аварийный режим работы электродвигателя системы вентилирования.

В тот же день около 10 часов утра начался пожар в квартире на Рижском проспекте. Причиной стало неосторожное обращение с огнём хозяина квартиры. Он остался жив.

Также около 10 утра в деревне Кириллово Пушкиногорского района из-за неосторожного обращения с огнём сгорел жилой дом, никто не пострадал.

17 марта группа разминирования поисково-спасательного отряда из Великих Лук у деревни Клиновое Невельского района обезвредила две миномётных мины калибром 50 и 82 мм.