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Пожар произошёл в коптильном цехе рыбзавода в Щиглицах

17 марта около пяти утра начался пожар на рыбзаводе в Щиглицах Псковского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огонь повредил 6 квадратных метров кровли в коптильном цехе.

Причиной возгорания стал аварийный режим работы электродвигателя системы вентилирования. 

В тот же день около 10 часов утра начался пожар в квартире на Рижском проспекте. Причиной стало неосторожное обращение с огнём хозяина квартиры. Он остался жив. 

Также около 10 утра в деревне Кириллово Пушкиногорского района из-за неосторожного обращения с огнём сгорел жилой дом, никто не пострадал. 

17 марта группа разминирования поисково-спасательного отряда из Великих Лук у деревни Клиновое Невельского района обезвредила две миномётных мины калибром 50 и 82 мм. 

 

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