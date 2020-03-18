Разработать онлайн-программы поручено музеям, театрам и концертным залам России

09:21, 18 марта 2020, ПАИ

В России министр культуры Ольга Любимова поручила музеям, театрам и концертным залам разработать собственные онлайн-программы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в стране был введен временный запрет на проведение в учреждениях культуры спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий.

В Минкульте отметили, что в связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) федеральные музеи, театры и концертные залы должны предложить зрителям интерактивные мероприятия, доступные в интернете.

«Вынужденные ограничения нельзя рассматривать как полное прекращение культурных мероприятий, - заявила Ольга Любимова. - Они просто меняют прописку и переходят в онлайн».

Министр также напомнила, что «многие учреждения культуры имеют прекрасный опыт общения со своими зрителями и посетителями в интерактивном формате: виртуальные экскурсии, записи спектаклей, концертов и лекций достаточно востребованы».

При этом Ольга Любимова считает, что необходимо расширять палитру проектов, «делая упор на образовательном и просветительском контенте, ведь сегодня самые активные пользователи интернета - это школьники и студенты».