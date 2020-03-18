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Общество

Выпускница псковского университета открыла для детей центр изучения иностранных языков

Несколько лет назад в Пскове на дальнем Завеличье напротив Ледового дворца появился детский центр с веселым логотипом в виде кубиков в одном из окон - abc school. На входе там лондонская красная телефонная будка, а внутри — общение, чтение книг, творческие мастерские на английском языке. Этот детский центр по изучению иностранных языков открыла псковичка Олеся Сафронова. О реализации своего образовательного бизнес-проекта девушка рассказала Псковскому агентству информации.

Делать то, что люблю

«В 2005 году я окончила факультет иностранных языков псковского университета. Некоторое время работала в школе, преподавала немецкий и английский на частных курсах. Затем участвовала в качестве переводчика в крупном строительном проекте. Когда проект стал приближаться к завершению, я решила снова вернуться к профессии учителя и открыть свою школу. Я люблю преподавать, и решила, что должна делать то, что люблю», - говорит девушка.

Конечно, были сомнения — получится ли воплотить мечту в жизнь, будет ли спрос на услуги. Но идею поддержал муж Олеси, и в 2012 году она оформила ИП и стала подыскивать помещение для открытия детского центра. Подходящие площади нашлись в одном из домов на улице Коммунальной.

«Место расположения важно для бизнеса. В целом, помещение было хорошее, там и другие детские организации были. Мы взяли его в аренду и дали рекламу на радио», - вспоминает она.

На предложение услуг откликнулись первые клиенты. Желающих изучать иностранный язык набралось человек 25.

«Это немного, но мне тогда казалось, что это уже успех, - признается Олеся. Впрочем, некоторые из первых учеников до сих пор посещают занятия в центре. «Я с ними познакомилась, когда им было по четыре года. А сейчас они уже в средней школе учатся и приходят к нам на занятия. С мамами некоторыми дружим — уже много лет друг друга знаем».

По словам предпринимателя, центр по изучению иностранных языков создавался, в первую очередь, для детей: «Мы оказываем услуги и взрослым, но приоритет отдаем детям от 3 лет и старше. С ними интереснее: занимаешься и видишь результат. Сегодня ребенок пришел с «двойкой», а через несколько месяцев он уже «пятерку» по тесту в школе получает».

Сам себе директор

Конкуренции начинающий предприниматель не боялась. По ее словам, «конкуренция должна не пугать, а подстегивать двигаться вперед и становиться лучше».

«Скорее, проблемой было самоорганизоваться. Надо прийти, качественно подготовиться. Потому что работаешь на свое будущее, надо высоко держать планку», - отмечает предприниматель.

Так что даже, будучи сама себе руководителем, работать меньше Олеся не стала.

«Я и сейчас работаю с 9 до 20 часов. Меньше не получается. Правда, всегда есть выбор: работать шесть дней в неделю или … семь», - шутит она.

В начале пути были и финансовые сложности —большую часть дохода «съедала» аренда помещения. Поэтому несмотря на удобное расположение, через год детский центр переехал в другое помещение — свое.

«В покупку недвижимости мы вложили все семейные накопления. Во многом пришлось себе отказывать», - говорит Олеся.

Но зато доход от деятельности можно было вкладывать в развитие бизнеса и расширяться. За годы работы коллектив школы вырос до 7 человек.

«Теперь у меня есть педагоги, молодые специалисты. Занятия веду я и еще четыре преподавателя, два из них - штатных, и два совместителя. Кроме того, мы взяли на работу администратора. Мы всегда на связи с родителями, потому что качество для нас превыше всего».

Услуга востребована

По словам девушки, услуги, которые предлагает ее центр, востребованы: «Все-таки многим нужна помощь с английским языком. Теперь обязательные экзамены по иностранному языку введены ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ — 11-м. К экзаменам мы тоже готовим».

Группы на занятиях небольшие — до 6 человек. А занятия проходят интересно: «Стараемся организовать что-то,кроме стандартных занятий, потому что понимаем, что обычные занятия — это скучно. Стараемся делать их необычными. В разговорном клубе обсуждаем темы, актуализируем словарный запас. В клубе чтения  — читаем, обсуждаем, подбираем книжки. У нас есть даже своя библиотека, и ученикам мы выдаем книги на дом.

По словам Олеси, книги на английском языке дети начинают читать уже лет с 10-11, когда обладают уже достаточным для этого словарным запасом. Зато творческие мастерские доступны для самых маленьких ребят. Каждую неделю в центре проводится Workshop (воркшоп) для дошкольников и учеников младших классов. Мы вместе с детьми делаем поделки и сопровождаем весь процесс на английском языке. Поделки простые, но у детей получаются очень потрясающие вещи. Фотографии мы выкладываем в Инстаграм».

Соцсети используются и для продвижения услуг центра: «Сейчас реклама в Интернете достаточно эффективна. Но в большей мере на нас работает «сарафанное радио» - хорошие отзывы наших клиентов.  Нас рекомендуют. Бывает так, что родители наших учеников еще нескольких человек из класса подтягивают».

О планах

В летние месяцы детский центр работает как городской лагерь отдыха. Правда, в каникулярное время знание иностранных языков преподавателей центра не так востребовано. Дети предпочитают отдохнуть, в том числе, и от английского языка.

«Мы организовываем экскурсии , мастер-классы, квесты. Пробовали проводить все эти мероприятия на английском языке в прошлом году, но заметили, что дети не очень хотят на каникулах заниматься. Поэтому в этом году будет просто хорошая развлекательная программа», - отметила Олеся.

Кроме того, в планах работы центра на ближайшее время — расширяться. «Это увлекает -  хочешь расти дальше, ты не можешь остановиться. Мои сотрудники еще об этом не знают, но в планах есть открытие филиала в другом районе города», - делится планами предприниматель.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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