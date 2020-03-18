«Молодая, а такая злая»: В Пскове проводят проверку после жалобы на поведение кондуктора в автобусе

11:14, 18 марта 2020, ПАИ

Жительница Пскова Анна Реш пожаловалась на работу кондуктора в общественном транспорте города. «Ехала с 4-х летним ребенком на автобусе №4 в промежутке 19.00-19.30. Оплатила проезд за себя, как положено, и заняла «свободное место», но уступив его своему сыну, дабы он не упал и не ударился при резкой остановке автобуса. Но, кондуктор, демонстративно на весь автобус стала утверждать, что ребенок не может ехать сидя, а только на руках у родителей или ехать стоя», - написала девушка в своем обращении к губернатору Псковской области.

Молодая мама настаивает: кондуктор не ограничился замечаниями. « [Она] оскорбительно утверждала, что я неправильно воспитываю своего ребенка, бросая фразы: «что такие «мамашки» и растят мужиков, которые потом не уступают место бабушкам, а сама молодая, а уже такая злая», и тем самым сагитировала бабушек в автобусе против меня. В итоге меня заставили освободить место и мой четырехлетний ребенок ехал стоя. После ситуации в автобусе ребенок очень переживал», - поделилась псковичка.

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области инициировал проверку по данному факту. В ведомстве сообщили, что в указанное время на маршруте были семь автобусов, предстоит установить личность кондуктора и провести с ним беседу.