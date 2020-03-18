Дорогу Черёха – Высоцкое – «Весна-80» в Псковском районе отремонтируют по нацпроекту

11:37, 18 марта 2020, ПАИ

В 2020 году в рамках регионального проекта Псковской области «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют более 4,3 км автомобильной дороги Череха – Высоцкое – с/т «Весна-80» от деревни Глоты в Псковском районе до СНТ «Весна-80». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Контракт на выполнение работ по ремонту региональной автомобильной дороги по результатам электронного аукциона заключен с ООО «Меридиан». Заказчик ремонта – ГБУ ПО «Псковавтодор».

В рамках контракта будут выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин, ремонту водопропускных труб и автобусных остановок.

Средства на работы выделяются из областного бюджета в сумме 41,7 млн рублей. Окончание ремонтных работ запланировано на 3 августа.