0
14:20
ПАИ-рейд: В Пскове эксперты проверили наличие продуктов в гипермаркетах
13:50
Почему Фейсбук забанил литературный конкурс псковских писателей — обсудим в ПАИ-live 18 марта
13:00
Больше всего деревьев в Псковской области в рамках акции «Сад памяти» посадят у могилы Матросова
11:43
Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Псковской области исключат «живые» очереди
11:14
Выпускница псковского университета открыла для детей центр изучения иностранных языков
10:58
11-летний мальчик и 14-летняя девочка пропали в Великих Луках (НАЙДЕНЫ)
09:43
Администрация Великих Лук призвала не распространять слухи о коронавирусе и не паниковать
Еще новости
Общество

Дорогу Черёха – Высоцкое – «Весна-80» в Псковском районе отремонтируют по нацпроекту

В 2020 году в рамках регионального проекта Псковской области «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют более 4,3 км автомобильной дороги Череха – Высоцкое – с/т «Весна-80» от деревни Глоты в Псковском районе до СНТ «Весна-80». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Контракт на выполнение работ по ремонту региональной автомобильной дороги по результатам электронного аукциона заключен с ООО «Меридиан». Заказчик ремонта – ГБУ ПО «Псковавтодор». 

В рамках контракта будут выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин, ремонту водопропускных труб и автобусных остановок.

Средства на работы выделяются из областного бюджета в сумме 41,7 млн рублей. Окончание ремонтных работ запланировано на 3 августа. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

ПАИ-рейд: В Пскове эксперты проверили наличие продуктов в гипермаркетах
18 марта 2020
ПАИ-рейд: В Пскове эксперты проверили наличие продуктов в гипермаркетах
Почему Фейсбук забанил литературный конкурс псковских писателей — обсудим в ПАИ-live 18 марта
18 марта 2020
Почему Фейсбук забанил литературный конкурс псковских писателей — обсудим в ПАИ-live 18 марта
Больше всего деревьев в Псковской области в рамках акции «Сад памяти» посадят у могилы Матросова
18 марта 2020
Больше всего деревьев в Псковской области в рамках акции «Сад памяти» посадят у могилы Матросова
Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Псковской области исключат «живые» очереди
18 марта 2020
Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Псковской области исключат «живые» очереди
Выпускница псковского университета открыла для детей центр изучения иностранных языков
18 марта 2020
Выпускница псковского университета открыла для детей центр изучения иностранных языков
11-летний мальчик и 14-летняя девочка пропали в Великих Луках (НАЙДЕНЫ)
18 марта 2020
11-летний мальчик и 14-летняя девочка пропали в Великих Луках (НАЙДЕНЫ)
Администрация Великих Лук призвала не распространять слухи о коронавирусе и не паниковать
18 марта 2020
Администрация Великих Лук призвала не распространять слухи о коронавирусе и не паниковать
До +8 градусов ожидается в Псковской области 18 марта
18 марта 2020
До +8 градусов ожидается в Псковской области 18 марта

Идет загрузка...