Более 260 несовершеннолетних в Псковской области привлечены к профильным сменам «Поверь в себя»

13:33, 18 марта 2020, ПАИ

В Псковской области более 260 несовершеннолетних примут участие в профильных сменах «Поверь в себя» в текущем году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Во время заседания комиссии при администрации области по профилактике правонарушений рассмотрели вопросы организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей, состоящих на различных видах учета. Участие во встрече приняли представители органов исполнительной власти региона, правоохранительных структур и контролирующих ведомств, провел заседание руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирина Зорина рассказала, что в этом году запланировано проведение трех профильных смен: две летом и одной осенью. На эти цели предусмотрено свыше 2 млн рублей.

Председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов добавил, что в текущем году на организацию детского отдыха и оздоровления из бюджета области было выделено более 77 млн рублей.