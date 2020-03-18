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Общество

Усиление контроля за организацией пассажирских перевозок водным транспортом обсудили в Пскове

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Вопрос усиления контроля за организацией пассажирских перевозок водным транспортом обсудили в Пскове во время заседания межведомственной комиссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

К оценке ситуации были привлечены представители профильных ведомств и правоохранительных органов.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

На территории региона еженедельно проводят рейды по выявлению нарушения в сфере водного транспорта, организуется патрулирование и выявление нарушителей в акваториях озер и рек. Участники заседания рассмотрели вопрос об организации проведения аукционов по выбору уполномоченных организаций на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки.

В настоящее время в Толбище завершается строительство причала, который возводят в рамках проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2» программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония». Для обеспечения транспортной доступности Талабского архипелага планируется приобрести пассажирский катер на 34 места.

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