Банду из четырех наркодилеров осудят в Великих Луках

14:11, 18 марта 2020, ПАИ

В Великих Луках перед судом предстанут четыре участника преступного сообщества, которые обвиняются в серии наркопреступлений, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК России по Псковской области.

В состав наркогруппировки входила также несовершеннолетняя. Всего обвиняемые совершили 19 эпизодов особо тяжких преступлений.

В 2018 году подсудимые при помощи мессенджера осуществляли на территории Великих Лук незаконную продажу наркотиков в крупном размере. Наркотические вещества они помещали в тайники, всего по городу было размещено 16 закладок.

Один из фигурантов согласился помогать следствию, в результате чего были найдены остальные соучастники, раскрыты дополнительные эпизоды преступлений. В отношении обвиняемого будут применены смягчающие обстоятельства. Уголовное дело направили в Великолукский городской суд.