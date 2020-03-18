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Банду из четырех наркодилеров осудят в Великих Луках

В Великих Луках перед судом предстанут четыре участника преступного сообщества, которые обвиняются в серии наркопреступлений, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК России по Псковской области.

В состав наркогруппировки входила также несовершеннолетняя. Всего обвиняемые совершили 19 эпизодов особо тяжких преступлений.

В 2018 году подсудимые при помощи мессенджера осуществляли на территории Великих Лук незаконную продажу наркотиков в крупном размере. Наркотические вещества они помещали в тайники, всего по городу было размещено 16 закладок.

Один из фигурантов согласился помогать следствию, в результате чего были найдены остальные соучастники, раскрыты дополнительные эпизоды преступлений. В отношении обвиняемого будут применены смягчающие обстоятельства. Уголовное дело направили в Великолукский городской суд.

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