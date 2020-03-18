Опрос ПАИ: Что псковичи думают о реконструкции улицы Леона Поземского

19:56, 18 марта 2020, ПАИ

Реконструкция улицы Леона Поземского в Пскове так или иначе она коснулась почти каждого горожанина – одни ездили по не на автобусе или на автомобиле, у кого-то по этой улице пролегал пешеходный маршрут домой или к родственникам. Масштабные работы ведутся несколько месяцев, но ежедневно в этой части города возникают большие транспортные пробки.

Корреспондент Псковского агентства информации поинтересовался у псковичей их отношением к ремонту и надеждами, которые они связывают с проектом.

Большинство ответили, что реконструкция вызывает неудобства, но они готовы подождать еще, если это требуется для достижения результата.

Глава администрации Александр Братчиков побывал на месте реконструкции, оценил качество выполняемых работ, пообщался с представителями подрядчика. Градоначальника заверили, что все будет завершено к середине лета.