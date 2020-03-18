Чай, сыр и сливочное масло подорожали в магазинах Псковской области

15:40, 18 марта 2020, ПАИ

В магазинах Псковской области отмечен рост цен на чай, сыр и сливочное масло. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

Согласно статистическим данным за неделю, чай байховый подорожал с 847,09 до 852,74 рублей за килограмм, сыр с 567,62 до 577,15 рублей, сливочное масло с 620,39 до 624,67 рублей за килограмм.

Кроме того, цены в регионе за неделю выросли на подсолнечное масло (с 97,56 до 99,83 рублей за литр) и говядину (373,50 до 376,35 рублей за килограмм).

Снижение цен наблюдается на творог (с 340,41 до 339,57 рублей за килограмм), свежие огурцы (с 179,84 до 174,81 рублей за килограмм) и яблоки (с 90,7 до 89,94 рублей за килограмм).

В Псковстате отметили, что аналитика опирается на данные за период с 11 по 16 марта 2020 года.