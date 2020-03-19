И спасут, и сохранят: Какие реставрационные работы проводят на колокольне Троицкого собора в Пскове

17:49, 19 марта 2020, ПАИ

55-метровая колокольня Свято-Троицкого кафедрального собора — одно из последних творений псковских зодчих, выполненное ими своими силами по всем канонам исконно псковской архитектуры. Этот объект давно требовал повышенного внимания реставраторов.

Долгожданные ремонтно-реставрационные работы начались в 2020 году. На глазах псковичей стены колокольни закрыли строительные леса. Псковское агентство информации выяснило, какие именно работы проводят специалисты и когда колокольня станет доступна для посещений.

Шестиярусная колокольня Свято-Троицкого собора расположена на левом берегу реки Псковы. Архитектурная высотная доминанта исторической части Пскова стала наглядным примером гражданского и оборонительного сооружения, а также неотъемлемой составляющей городского пейзажа.

Колокольню построили в XVIII веке из известняковых плит на месте древней башни «на Радчине всходе». В 1960 году постановлением Совета министров РСФСР этот памятник истории и культуры федерального значения был принят под охрану государством.

Объект периодически нуждается в ремонтных работах. Например, в 2005 году капитально отремонтировали ее интерьеры, а спустя два года отштукатурили наружные стены, побелили их, а также покрасили кровлю.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова:

«Колокольня Троицкого собора или Троицкая колокольня является уникальным сооружением, высотной доминантной в градостроительной структуре города Пскова. В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на колокольне в 2018 году Псковской епархией была сформирована и направлена в министерство культуры Российской Федерации заявка на финансирование работ из федерального бюджета. Данная заявка рассмотрена и поддержана Минкультом, в 2019 году были выделены денежные средства на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в 2019-2020 годах. В настоящее время на объекте ведутся ремонтные работы, которые должны быть завершены до конца ноября 2020 года».

Очередной этап строительных работ наступил в 2020-м, но ему предшествовала скрупулезная подготовка проектно-сметной документации.

В сентябре прошлого года был объявлен конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ на колокольне, который выиграло ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская АРКАДА-НТ».

Компания проводила реставрационно-строительные работы на объектах Ново-Иерусалимского монастыря (город Истра Московской области) и Борисо-Глебского монастыря (город Дмитров Московской области). Сомнений в том, что колокольня Троицкого собора попала в надежные руки, нет.

Заказчиком выступила Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. На приведение колокольни в порядок направили 10 млн 103 тысяч рублей из федерального бюджета.

Руководитель Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев:

«Очень здорово, что памятники Пскова стали наконец-то реставрироваться. Это очень важно. Более того, после колокольни реставрация коснется Свято-Троицкого собора, в котором по-настоящему сложная ситуация. Через пару лет там была бы катастрофическая ситуация, хотя она и сейчас далека от нормальной. Но митрополит Псковский и Порховский Тихон смог вовремя всё организовать».

Что требуется привести в порядок

9 марта 2017 года специалисты провели обследование колокольни. Согласно акту технического состояния объекта культурного наследия народов России, состояние отмостки вдоль стен пристройки с западной стороны колокольни расценили как неудовлетворительное, поскольку наблюдались трещины, а примыкание отмостки к цоколю пристройки было не герметичным.

Состояние наружных стен специалисты признали удовлетворительным. Однако состояние отделки (штукатурного слоя и побелки) было далеким от идеала, поскольку в отдельных местах наблюдалось намокание участков стен, отслоение и разрушение штукатурного слоя, растрескивание и шелушение побелки.



Фото: размещены в аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок



Фото: размещены в аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок



Фото: размещены в аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок



Фото: размещены в аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок



Фото: размещены в аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок



Фото: размещены в аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок



Фото: размещены в аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок













Состояние покрытия кровли было признано неудовлетворительным в связи с протечками. Общее состояние наружного декора было в нормальном состоянии, но в отдельных местах имелись трещины в штукатурном слое, растрескивание и шелушение окрасочного слоя.

Кроме этого, специалисты обследовали полы. На первом и втором ярусах они выполнены из напольной плитки, а на остальных — из дощатого настила, на котором присутствовали следы износа и механических повреждений.

Какие работы проводят на колокольне

Основные работы по реставрации затронут кровлю колокольни. Специалисты разберут рядовое покрытие, которое включает в себя нижнюю и верхние площадки, основание и покрытие шпиля, покрытия полицы и стен, колпаки столбиков ограждения и металлическую обшивку стен.

Разборке подвергнут и конструктивные элементы крыши — кобылки из досок, мауэрлаты [опоры для стропил], балки, стропила из досок, деревянные конструкции стен и перегородок (ограждение площадки и дощатую обшивку стен), кладку столбов. Кроме этого, демонтируют металлические решетки (ограждение).



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии



Фото: Пресс-служба Псковской епархии









































Перечень работ также включает в себя устройство деревянных балок и стропильных конструкций, мауэрлатов, реставрацию и воссоздание фасадов, реставрацию кладки и металлической решетки, разборку и установку площадки звонаря, смену обрешетки и покрытие сталью.

Архитектор Владимир Шуляковский:

«Как житель Пскова и архитектор скажу, что реставрация колокольни Троицкого собора — хороший знак. Чем больше хорошей и качественной реставрации — тем лучше. И хотелось бы, чтобы реставрация проходила под соответствующим контролем».

В списке применяемых в работе материалов числятся строительная известь, изопласт, оцинкованная сталь с полимерным покрытием, пиломатериалы хвойных пород [из выдержанного дерева, 1-го и 2-го сортов, с влажностью – не более 18%] и строительные древесные плиты OSB-3. Горючесть древесины будут снижать огнезащитным составом «Старый вяз» [или аналогом 1-й и 2-й групп огнезащитной эффективности].

Для внутренних отделочных работ (за исключением окраски полов), окраски деревянных и металлических изделий применят краску МА-025. Полученное покрытие будет устойчиво к влаге, ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям и температурным перепадам.

Планируется, что ремонтно-реставрационные работы завершат к началу зимы – 25 ноября.

*При подготовке материала использовалась аукционная документация, размещенная в Единой информационной системе в сфере закупок.

Редакция Псковского агентства информации выражает признательность пресс-службе Псковской епархии за предоставленные фотографии начала ремонтно-реставрационных работ на объекте.