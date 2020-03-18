Рабочий пострадал на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

17:56, 18 марта 2020, ПАИ

Состояние пострадавшего рабочего на стадионе «Машиностроитель» в Пскове оценивается как стабильное. Об этом рассказал директор подрядной компании Юрий Стрелков время встречи с главой администрации Александром Братчиковым 18 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Работник был занят монтажом большой трибуны, когда произошел несчастный случай, - рассказал Юрий Стрелков. – Будет создана комиссия и проведено расследование».

Субподрядчик о произошедшем несчастном случае уведомил все инстанции, а также в медучреждение был отправлен запрос о характере травм рабочего.

«Пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает», - добавил Юрий Стрелков.

Александр Братчиков призвал усилить меры безопасности во время реконструкции стадиона.