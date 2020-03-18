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Общество

Михаил Ведерников: Воссоединение Крыма с Россией — одно из важнейших событий нашей страны

«Сегодня мы отмечаем годовщину возвращения Крыма в состав России. Это одно из важнейших событий современной истории нашей страны», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram, поздравляя всех россиян 6-й годовщиной воссоединения полуострова с Российской Федерацией.

«Мы все хорошо помним всеобщую радость, вызванную торжеством исторической справедливости. С тех пор с каждым годом мы преодолеваем всё новые препятствия и вызовы, развиваемся вместе, добиваемся общих удивительных побед. Уверен, впереди их будет много», - считает Михаил Ведерников.

Он также поздравил с годовщиной воссоединения Крыма с Россией главу республики Крым Сергея Аксенова, врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, всех жителей полуострова, а также всех россиян.

Кроме того, Михаил Ведерников выразил надежду на начало авиасообщения между Псковской областью и Крымом и пожелал всем мира, добра и благополучия.

День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. В этот день в 2014 году Крым (территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем) официально вошёл в состав Российской Федерации.

На протяжении нескольких лет в памятную дату во всех городах Республики Крым, а также во многих субъектах России проходят праздничные мероприятия.

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