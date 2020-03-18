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Роскомнадзор предупреждает о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусе

На фоне вспышки коронавируса в интернете активизировались кибермошенники, основной целью которых является сбор персональных данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Роскомнадзора по Псковской области.

Злоумышленники массово рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, распространяют фейковую информацию. Украденные данные используются для создания и пополнения баз спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платежной информации.

В связи с этим Роскомнадзор рекомендует:

1. Доверяйте только надежным источникам информации: данным органов власти и лицензированным СМИ. Не верьте слухам, которые поступили к вам из недостоверных источников: из массовой рассылки в мессенджерах, социальных сетях, по электронной почте и SMS.

2. Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте вложения в письмах, которые пришли вам от неизвестных организаций или людей. Такие письма могут содержать вирусы или вести на фишинговые сайты. В качестве маскировки они могут рассылаться от имени авторитетных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и предлагать ознакомиться с информацией о том, как избежать заражения.

3. Перед тем, как вводить какие-либо данные в интернет-магазинах, убедитесь в подлинности ресурса. Обратите внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, перед вами сайт мошенников.

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