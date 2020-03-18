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Горит один из цехов бывшего завода «Вектор» в Острове (ФОТО)

Фото газеты "Островские вести"

Горит один из цехов бывшего завода «Вектор» в Острове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото газеты "Островские вести"

Возгорание произошло в цехе, сданном в аренду. На площади порядка 30 кв. метров горели деревянные стеллажи. Сообщение о возгорании поступило в 15:37, в 16:00 пожар удалось локализовать, сейчас пожарный расчёт занимается ликвидацией огня.

Фото газеты "Островские вести"Никто не погиб и не пострадал. Эвакуация не производилась.

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