Горит один из цехов бывшего завода «Вектор» в Острове (ФОТО)

16:43, 18 марта 2020, ПАИ

Горит один из цехов бывшего завода «Вектор» в Острове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло в цехе, сданном в аренду. На площади порядка 30 кв. метров горели деревянные стеллажи. Сообщение о возгорании поступило в 15:37, в 16:00 пожар удалось локализовать, сейчас пожарный расчёт занимается ликвидацией огня.

Никто не погиб и не пострадал. Эвакуация не производилась.