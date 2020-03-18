Посвященный памяти Иоанна Крестьянкина поэтический конкурс пройдет в рамках фестиваля «Словенское поле»

18:10, 18 марта 2020, ПАИ

Поэтический конкурс «Свет обители», посвященный памяти старца Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина), состоится в рамках фестиваля «Словенское поле» в 2020 году. Об этом сообщил координатор и ведущий мероприятия, член правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Андрей Бениаминов в прямом эфире в рамках проекта ПАИ-live.

Rонкурс «Свет обители» пройдет по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. От авторов принимаются произведения о Псково-Печерском монастыре и других обителях, о вере, об Иоанне Крестьянкине.

Фестиваль «Словенское поле» состоится 24-26 июля. В его рамках запланирована экскурсия по историческим местам Псковской области. Например, в прошлом году участники посетили Линию Сталина - оборонительные сооружения в Островском районе.

«Третий год будем открывать его на Поклонном кресте, куда поэты привезут землю с мест воинской славы, – отметил Андрей Бениаминов. – Затем переезжаем в Изборск, где начнутся поэтические чтения». По его словам, интерес у молодых авторов к фестивалю повышается.

В 2020 году рамках фестиваля пройдет акция «Подари книгу» - авторы передадут книги с автографами Псковскому дому-интернату. Заявки на участие в фестивале можно направить в адрес организаторов до 20 июня.