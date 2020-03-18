В библиотеке ПсковГУ открылась выставка «Общая история: Крым и Псковская губерния»

17:11, 18 марта 2020, ПАИ

В ПсковГУ в библиотеке исторического факультета открылась выставка копий документов из фондов Государственного архива Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

Директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Людмила Алиева отметила, что воссоединение Крыма с Россией является одним из важнейших событий современной истории.

«Эта дата в школьном курсе истории должна стоять в одном ряду с событиями 1783 года, когда Крым вошел в состав Российской империи», - добавила Людмила Алиева.

Выставка будет работать по 28 марта. Ознакомиться с историческими документами можно здесь >>>.

День воссоединения Крыма с Россией отмечают 18 марта. В 2014 году Крым официально вошёл в состав Российской Федерации.