Карантин и удалёнка: «Ростелеком» гарантирует бесперебойный домашний интернет и связь

17:40, 18 марта 2020, ПАИ

«Ростелеком» обеспечивает бесперебойное предоставление всех услуг компании для абонентов, которые вынужденно находятся на карантине или работают удалённо из дома.

Для домашнего интернета компания повышает скорость передачи данных. Благодаря этому работа «на удалёнке» и онлайн-обучение станут удобнее.

Для Wink и интерактивного ТВ «Ростелеком» открыл бесплатный доступ к большой коллекции советских и российских фильмов, сериалов, мультфильмов и к детскому образовательному контенту. По имеющимся данным, уже более 5,6 млн семей пользуются интерактивным телевидением и видеосервисом Wink от «Ростелекома».

Для домашних телефонов вводится неограниченное общение внутри сети при звонках на номера «Ростелекома» и Tele2 Россия. Более 12 млн семей по всей России пользуются домашними телефонами от «Ростелекома», у Tele2 около 45 млн мобильных абонентов.

Чтобы клиенты всегда были на связи «Ростелеком» обеспечивает отложенные платежи за услуги связи, к томуже платить можно без комиссии.

«Компания понимает всю сложность текущей ситуации и делает всё, чтобы защитить интересы абонентов, которые вынуждены находиться дома, - подчеркнул подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. - Очевидно, что сейчас им нужна большая скорость доступа в интернет для выполнения рабочих задач, а также для учёбы. Поэтому мы приняли решение поднять скорость домашнего интернета до максимально технически возможных уровней. Причем без изменения тарифного плана и дополнительной платы. Логично вырос спрос на онлайн-кинотеатры — в ответ мы предложили бесплатный доступ к фильмам и сериалам, мультфильмам и лекциям нашего видеосервиса Wink. Среди тех, кто пользуется домашними телефонами много людей старшего возраста, которым важно оставаться на связи, но они не пользуются онлайн-платежами. Именно поэтому мы не будем в ближайший период ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны людям в любой ситуации».

Подобные нововведения от «Ростелекома» действительны в течение месяца. Их действие может быть продлено в зависимости от развития ситуации.