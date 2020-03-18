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Общество

Клещи проснулись: В больницы Псковской области с укусами обратились 10 человек

С 13 по 18 марта в Псковской области с укусами клещей обратились 10 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

По одному случаю обращений зарегистрировано в Великих Луках (ребёнок), в Красногородском, Порховском, Себежском районах, два случая - в Пушкиногорском районе, три - в Пскове (в том числе один ребёнок), один случай (ребёнок) обращения зафиксирован в Центре гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту.

За неделю вакциной против клещевого вирусного энцефалита привиты 69 человек.

Специалисты напоминают, что после укуса клещом необходимо обратиться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: Псков, улица Кузнецкая, 23; Школьная, 24 Псковской районной поликлиники.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (Псков, улица Гоголя, 21а, телефон (8112) 66-42-80; Великие Луки, улица Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (улица Коммунальная, 23, телефон (8112) 56-55-63). Анализы платные. 

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