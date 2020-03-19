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Общество

Новый режим занятости может появиться в России

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости — совершенно новый рабочий режим. Как сообщает газета «Известия», нововведение планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.

По информации представителей ОНФ, которые были инициатором этой идеи, новая форма занятости — это совмещение работы в офисе и дистанционно. Сейчас можно выбрать лишь один формат.

Специалисты отметили, что поправки в Трудовой кодекс позволят легализовать удаленный труд, на который работодатели сейчас переводят многих сотрудников из-за угрозы распространения коронавируса, говорят эксперты.

Согласно документу, рабочая группа по этому вопросу должна собраться в марте.

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