Новый режим занятости может появиться в России

08:04, 19 марта 2020, ПАИ

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости — совершенно новый рабочий режим. Как сообщает газета «Известия», нововведение планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.

По информации представителей ОНФ, которые были инициатором этой идеи, новая форма занятости — это совмещение работы в офисе и дистанционно. Сейчас можно выбрать лишь один формат.

Специалисты отметили, что поправки в Трудовой кодекс позволят легализовать удаленный труд, на который работодатели сейчас переводят многих сотрудников из-за угрозы распространения коронавируса, говорят эксперты.

Согласно документу, рабочая группа по этому вопросу должна собраться в марте.