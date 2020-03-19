Три человека погибли в ДТП в Островском районе

08:30, 19 марта 2020, ПАИ

18 марта около 20:10 на 347 километре автодороги Санкт-Петербург — Невель у деревни Черепягино Островского района 25-летний водитель Audi A6 выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль Scania , за рулем которого находился 61-летний мужчина.

Как стало известно Псковскому агентству информации, водитель Audi скончался от полученных травм в Островской центральной районной больнице. Пассажиры — 47-летний мужчина и 30-летняя женщина — скончались на месте аварии.

Полиция проводит проверку.