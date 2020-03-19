Более 200 тысяч человек заразились коронавирусом в мире

09:42, 19 марта 2020, ПАИ

Более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировали в мире, пишет ТАСС. Число инфицированных удвоилось менее чем за две недели.

В результате заражения скончались 8 тысяч 126 человек, выздоровели свыше 82 тысяч человек. Всего в мире зарегистрировано 8126 летальных исходов. Условный показатель смертности в среднем по миру составляет 4,06%. В Китае, где пик пандемии уже прошел, - 3,98%, а за его пределами - 4,11%.

Самая высокая смертность наблюдается в Италии - 7,95%. По этому показателю за ней идут Иран (6,54%), Испания (4,07%).

В Псковской области по официальным данным нет ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения.