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Общество

На полигоне в Себеже уничтожили 12,5 тонн санкционных яблок из Польши

На полигоне в Себеже уничтожили 12,5 тонн санкционных яблок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Ранее в Усвятском районе сотрудники Пограничного Управления ФСБ по Псковской области и Псковской таможни задержали фуру из Белоруссии, водитель которой в обход фитосанитарных постов, попытался ввезти 12,5 тонн яблок без документов, подтверждающих их происхождение и карантинное фитосанитарное состояние. На маркировочных этикетках которых была указана страна происхождения – Польша.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дела Управлением вынесено постановление об административном правонарушении, с назначением наказания в виде административного штрафа.

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