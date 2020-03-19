На полигоне в Себеже уничтожили 12,5 тонн санкционных яблок из Польши

09:26, 19 марта 2020, ПАИ

На полигоне в Себеже уничтожили 12,5 тонн санкционных яблок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Ранее в Усвятском районе сотрудники Пограничного Управления ФСБ по Псковской области и Псковской таможни задержали фуру из Белоруссии, водитель которой в обход фитосанитарных постов, попытался ввезти 12,5 тонн яблок без документов, подтверждающих их происхождение и карантинное фитосанитарное состояние. На маркировочных этикетках которых была указана страна происхождения – Польша.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дела Управлением вынесено постановление об административном правонарушении, с назначением наказания в виде административного штрафа.