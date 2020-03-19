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Девять сирот из Пскова получили жильё после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры девять сирот из Пскова получили законное жильё, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства региона.

В прокуратуру Пскова обратились девять местных жителей, имеющих статус лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация муниципалитета не обеспечила заявителей благоустроенными жилыми помещениями.

В этой связи прокурор города обратился в суд с исками к администрации Пскова об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильем. Суд удовлетворил требования. Нарушения закона устранены, сироты обеспечены благоустроенными квартирами в Пскове.

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