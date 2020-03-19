Всеобщую НКО-мобилизацию для защиты населения от коронавируса объявил ОНФ

10:02, 19 марта 2020, ПАИ

Общероссийский народный фронт объявил мобилизацию некоммерческих организаций (НКО) для включения в работу по разрешению кризисных ситуаций в регионах РФ, а также помощи в профилактике и для поддержки граждан в режиме карантина по коронавирусу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального исполкома ОНФ.

В частности, от общественников ждут психологической, юридической, продуктовой, консультационной, волонтерской и других видов помощи.

Чтобы присоединиться к всеобщей НКО-мобилизации, общественники могут связаться с заместителем руководителя Департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Дарьей Ермаковой по телефону +7 (912) 994-94-10 (контакт также доступен в мессенджере WhatsApp).