Выставка фотографий и документов «Белое время» открылась в Изборске

10:05, 19 марта 2020, ПАИ

В доме купца Белянина в Изборске открылась выставка «Белое время». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, в экспозиции представлены фотографии и документы из фондов музея-заповедника и личных архивов изборян.

«Изборск в первой половине XX века становится островком свободы для тех, кто не принял революцию, сохранил верность православной вере, традициям великой России, навсегда остался на своей земле. Вся деятельность 1920-40 х годов хорошо документирована, благодаря чему выставка достаточно полно раскроет общественную жизнь Изборска», - рассказали организаторы выставки.

На черно-белых фотографиях можно увидеть тех, кто жил и творил в Изборске, участников Пожарного добровольного общества, Культурно-просветительского общества, виды древнего города.

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 17:00 в Изборске на улице Печорская, 39.