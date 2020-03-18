Выставка «Наблюдатели» эстонской художницы Имби Круув представлена в Печорах

10:27, 19 марта 2020, ПАИ

В Музее истории города Печоры работает выставка «Наблюдатели» эстонской художницы Имби Круув. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

На выставку Имби Круув вдохновило путешествие в Псков. Впервые 10-летняя Имби со своими родными приплыла в Псков в 1968 году на моторной лодке. «Это было незабываемое путешествие, после которого остался целый альбом фотографий, который также можно будет увидеть на открытии выставки в формате видеофильма. В 2018 году художница возвращается в Псков одна, гуляет и рисует эскизы», - говорится в аннотации к выставке.

Сама Имби говорит о Пскове так: «Псков - это место, которое медленно открывается, но вы можете влюбиться в него. Находясь там, посещая церкви и монастыри, я сразу понимаю, что не я наблюдатель, а за мной наблюдают».

Выставка «Наблюдатели» уже была представлена в Эстонии, теперь фотографии могут увидеть и жители России.