В Псковской области фонд социального страхования выдаст больничные дистанционно

10:38, 19 марта 2020, ПАИ

Фонд социального страхования будет выдавать больничные дистанционно тем, кто находится на карантине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском региональном отделении Фонда.

Возможностью дистанционного оформления больничного могут воспользоваться те, кто вернутся из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса. Для этого необходимо подать заявление на сайте Фонда, предоставив фото документов, подтверждающих выезд. Заявление можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан. Новый порядок выдачи будет действовать с 20 марта.

Больничный в связи с карантином будет оплачиваться частями. Первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничным, а вторая только после закрытия листа нетрудоспособности.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что возможность получить больничный дистанционно реализована впервые, и она позволит избежать контактов с потенциальными носителями вируса.

Электронный лист нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу и функции, что и бумажный аналог, подчеркнули в ведомстве.