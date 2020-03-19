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Общество

Алгоритм действий при появлении признаков заболевания разъяснил комитет по здравоохранению Псковской области

В комитете по здравоохранению Псковской области разъяснили алгоритм действий при появлении пизнаков заболевания. 

Поводом для этого, сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, стало большое количество сообщений в социальных сетях. Жители региона обеспокоены состоянием здоровья, чаще всего они спрашивают о механизме оказания помощи людям с симптомами простуды, о принимаемых мерах по ограничению за перемещением тех, кто вернулся из-за рубежа. Пользователи рассказывают о своих близких и знакомых людях, у которых, по их словам может быть коронавирусная инфекция. 

В комитете рекомендовали жителям области в первую очередь не паниковать. Особое внимание следует уделять людям в возрасте старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания дыхательных путей. В случае, если гражданин вернулся из заграничной поездки, ему рекомендовано самоизолироваться на ближайшие 14 дней. То есть остаться дома, ограничить круг общения, не выходить на работу, не посещать общественные места. 

Любой человек может обратиться на горячую линию по номеру телефона 8(800) 444-10-41 и получить консультацию о симптомах коронавирусной инфекции, о профилактических мерах, сообщить о своем возвращении из заграничной поездки. 

В случае ярко выраженных симптомов простуды следует звонить врачу.

«Врач может оценить ваше состояние, провести осмотр, поставить диагноз, назначить лечение, - рассказали в комитете. – В случае необходимости будет проведено исследование на коронавирус».

Однако тестирование на коронавирусную инфекцию делают только тем, кто вернулся из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, а также тем, кто контактировал с заболевшими.

В комитете подчеркнули, что на данный момент в регионе нет ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса. 

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