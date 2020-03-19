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Пскович может лишиться автомобиля из-за крупного долга

Житель Пскова может лишиться своего автомобиля BMW за неуплату задолженностей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, транспортное средство должника арестовали судебные приставы.

Задолженность псковича уже достигла 500 тысяч рублей. Изначально приставы запретили регистрационные действия с его автомобилем, а также временно ограничили в праве выезда за пределы России. Принятые меры, как пояснили в пресс-службе, не побудили мужчину к оплате долга.

В итоге автомобиль арестовали и вывезли на эвакуаторе. Если пскович своевременно не погасит долг, автомобиль реализуют на торгах, а вырученные деньги направят в счет погашения задолженности.

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